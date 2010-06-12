Уряд Киргизії перекидає на південь добровольців

Тимчасовий уряд Киргизії звернувся до добровольців із закликом допомогти стабілізувати обстановку на півдні країни, передає Лента.ру з посиланням на інформаційне агентство 24.kg.

Заступник голови уряду, куратор силових структур Азімбек Бекназаров закликав офіцерів молодшого і старшого складу з колишніх працівників міністерств оборони, внутрішніх справ, спецслужб, а також які пройшли службу в Афганістані, надати допомогу владі країни і жителям Оша і Ошської області.

За словами Бекназарова, співробітники і військовослужбовці підрозділів міліції, міноборони і внутрішніх військ, яких відправлено на південь для стабілізації обстановки, "вже вибиваються з сил". "Нам просто не вистачить сили в найближчі дві доби, якщо не прийде додаткова допомога, тому що фізично це неможливо - в таких стресових умовах".

У суботу з Бішкека вже вилетить перша група добровольців чисельністю 300 осіб, розповів Бекназаров. Щодо обстановки в Оші він повідомив, що "триває стрільба, горять будинки, люди налякані".

На ранок суботи кількість загиблих у результаті заворушень і зіткнень на етнічному грунті в Оші зросла до 49, уточнює 24.kg. Увечері у п`ятницю ця кількість становила 46.

У міністерстві охорони здоров`я країни повідомили, що всього по меддопомогу звернулися 654 постраждалих, з них 423 госпіталізовані, а 182 одержали амбулаторну допомогу. Водночас правозахисники повідомляють, що реальна кількість поранених може бути значно більшою, оскільки через загрозу нападів лікарі "швидкої" не виїжджають у райони, де продовжуються зіткнення.

Заворушення на грунті міжетнічних зіткнень узбеків і киргизів почалися в Оші ввечері 10 червня.

Влада сусідньою з Ошською області відправляє туди автобуси для евакуації на прохання батьків студентів з інших міст, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на киргизьке державне агентство "КАБАР".