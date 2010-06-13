В Москві буде створено прес-клуб країн СНД

До кінця року в Москві буде створено прес-клуб журналістів країн СНД.

Як повідомив УНІАН прес-секретар Міждержавного фонду гуманітарної співпраці держав-учасниць СНД Олександр КАЛУГІН, про це заявив в ході V Білоруського міжнародного медіафоруму виконавчий директор МФГС Армен СМБАТЯН.

«До кінця цього року в Москві буде відкрито прес-клуб СНД, який стане унікальним майданчиком для роботи журналістів пострадянського простору», – сказав А.СМБАТЯН.

За його словами, прес-клуб сприятиме «розвитку зв`язків між нашими країнами, розумінню інтеграційних процесів, які відбуваються в СНД».

Серед інших проектів, які реалізує фонд, – журналістський конкурс «Кращий у професії» і Гуманітарний портал СНД, а також дворічний магістерський курс «Цифрові медіа й міжкультурна комунікація» на факультеті журналістики Московського державного університету.

«Всі проекти, які МФГС реалізує в галузі ЗМІ, покликані сприяти розвитку й посиленню гуманітарної складової інформаційних потоків у СНД», - зазначив А.СМБАТЯН.

Медіафорум «Партнерство заради майбутнього» за участю журналістів усіх країн СНД, Балтії, а також Грузії, Великої Британії, Німеччини та Франції проводиться Міністерством інформації Білорусі, Білоруською спілкою журналістів і Міжнародною конфедерацією журналістських спілок (Москва) за підтримки Міждержавного фонду гуманітарної співпраці держав-учасниць СНД.

Білоруський медіафорум завершить свою роботу сьогодні ухваленням підсумкового документа.