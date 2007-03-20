У Багдаді стратили колишнього віце-президента Іраку (фото)

У Багдаді страчено колишнього віце-президент Іраку Таха Ясин Рамадана, повідомив представник іракського уряду.

Як передає ІТАР-ТАРС, Т.Я.Рамадан став четвертим функціонером поваленого режиму, стосовно якого було виконано смертний вирок.

Екс-президента Іраку Саддама Хусейна стратили 30 грудня 2006 року. Вирок двом представникам його найближчого оточення - зведеному брату Барзану ат-Тікріті, котрий очолював іракську розвідку, і екс-голові Революційного трибуналу Аваду аль-Бандару - було виконано 15 січня цього року.