У Багдаді стратили колишнього віце-президента Іраку (фото)
09:53, 20 березня 2007Світ
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Це четвертий функціонер поваленого режиму
|Таха Ясин Рамадан на суді. Фото АР/Yahoo!
Як передає ІТАР-ТАРС, Т.Я.Рамадан став четвертим функціонером поваленого режиму, стосовно якого було виконано смертний вирок.
Екс-президента Іраку Саддама Хусейна стратили 30 грудня 2006 року. Вирок двом представникам його найближчого оточення - зведеному брату Барзану ат-Тікріті, котрий очолював іракську розвідку, і екс-голові Революційного трибуналу Аваду аль-Бандару - було виконано 15 січня цього року.
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