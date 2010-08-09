Японія підтвердила вірність трьом неядерним принципам

Прем`єр-міністр Японії Наото КАН заявив сьогодні, що Токіо рішуче відмовляється від ядерної зброї й має намір брати активну участь в зусиллях з роззброєння. Він дав таке зобов`язання на церемонії в Нагасакі з нагоди 65-х роковин американського атомного бомбардування цього міста, передає ІТАР-ТАСС.

"Японія, - заявив прем`єр-міністр, - несе моральну відповідальність за те, щоб бути на чолі руху за побудову без`ядерного світу". Він пообіцяв, що уряд країни суворо дотримуватиметься мирних положень Конституції та трьох неядерних принципів - не мати, не виробляти і не ввозити ядерну зброю. Прем`єр також пообіцяв докласти зусиль, щоб пам`ять про Хіросіму і Нагасакі не стиралася у міжнародної громадськості. З цією метою, за його словами, уряд Японії має намір фінансувати переклади іноземними мовами спогадів жертв атомних бомбардувань.