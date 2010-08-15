Через пожежі призупинено навігацію на Волзі

Зміна вітру принесла до Нижнього Новгорода дим від лісових пожеж, а знижений атмосферний тиск сприяв його накопиченню в нижніх шарах атмосфери, внаслідок чого місто опинилося під щільною завісою смогу, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на прес-службу регіонального управління МНС.

Ситуація із задимленням ускладнюється тим, що пожежники для локалізації вогню в лісах використали так званий "зустрічний пал".

Північно-східний вітер приніс дим від зустрічного палу в бік Нижнього Новогорода, а знижений атмосферний тиск дозволив йому спуститися в нижні шари атмосфери, зазначає МНС, водночас наголосивши, що нових вогнищ природних пожеж поблизу міста немає.

Через задимлення на Волзі в районі Нижнього Новгорода призупинено річкову навігацію: не ходять судна на повітряній подушці, що зв`язують Нижній з містом-супутником Бором.