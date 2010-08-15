До Росії з Німеччини привезуть радіоактивні відходи

Влада федеральної землі Саксонія ухвалили відправити Балтійським морем до Росії радіоактивні відходи для їх подальшої переробки, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на агентство dpa. З науково-дослідного центру Россендорф, неподалік Дрездена, до Росіївідправлять 951 паливний стрижень з дослідного ядерного реактора.

Передбачається, що для транспортування небезпечного вантажу будуть використані три транспортні судна, кожне з яких розраховане на шість спеціальних контейнерів. Таку інформацію, оприлюднену газетою Sachsische Zeitung, підтвердив представник міністерства науки федеральної землі Саксонія Карл-Теодор Хуттнер.

За його словами, рішення про транспортування радіоактивних відходів водним шляхом було ухвалене з міркувань безпеки.

Про точний маршрут доставки відходів до Росії, а також про те, в якій саме центр переробки буде відправлений вантаж, представник міністерства говорити відмовився. "Точна дата відправки вантажу поки також не визначена", - сказав він. Цілком можливо, що паливні стрижні будуть відправлені 2011 року, хоча Хуттнер не виключив, що це може відбутися вже наприкінці 2010-го.

Остаточний кошторис транспортування радіоактивних відходів ще не складений. За інформацією Sachsische Zeitung, витрати Саксонії перевищать десять мільйонів євро.

Радіоактивні відходи, про які йдеться, - з дослідного реактора в Россендорфі, який був збудований ще в НДР за підтримки Радянського Союзу і з 1991 року не діє.