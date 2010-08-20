США заявляють, що майже умовили ізраїльтян і палестинців

В адміністрації президента США Барака Обами заявляють, що Вашингтону практично вдалося переконати ізраїльтян і палестинців повернутися до прямих переговорів про мир, повідомляє Радіо "Свобода".

За словами офіційного представника Держдепартаменту США Філіпа Кроулі, угода між сторонами вже "дуже, дуже близька". При цьому дипломат зауважив, що деталі домовленості ще уточнюються.

Влада Ізраїлю і влада Палестинської автономії від коментарів поки утримуються.