Ющенко запросив до України Генерального секретаря

Президент України Віктор ЮЩЕНКО та Генеральний секретар Ради Європи Террі ДЕВІС вважають, що ситуація в Україні потребує пошуку демократичних шляхів розв’язання.

Як повідомляє прес-служба глави держави з посиланням на прес-секретаря Президента Ірину ВАННИКОВУ, про це йшлося сьогодні під час телефонної розмови В.ЮЩЕНКА і Т.ДЕВІСА.

В.ЮЩЕНКО відзначив, що рішення про дострокові вибори до Верховної Ради він прийняв після відповідних консультацій з керівництвом парламенту і лідерами фракцій. Глава держави наголосив, що дострокові вибори - це усталена практика багатьох демократичних країн в умовах політичної кризи.

Зі свого боку Т.ДЕВІС висловив вдячність, що українська сторона інформує його про розвиток ситуації в Україні.

Співрозмовники домовилися, що 5 квітня спеціальний представник Президента проведе у Страсбурзі зустріч з Генсеком Ради Європи.

Також глава держави запросив Т.ДЕВІСА найближчим часом відвідати Україну.