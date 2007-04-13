Внаслідок вибуху в іракському парламенті загинуло вісім осіб

Внаслідок вибуху в будівлі іракського парламенту у Багдаді загинуло вісім осіб, передає агентство «Ассошіейтед Прес» з посиланням на Міністерство оборони США.

Більше десяти осіб дістали поранення, повідомляє РІА «Новости».

Терорист-смертник привів у дію вибуховий пристрій, що знаходився у нього на поясі. Вибух стався у кафетерії в будівлі парламенту в обідню пору, коли там перебувало декілька членів законодавчих зборів країни.