Внаслідок вибуху в іракському парламенті загинуло вісім осіб
08:09, 13 квітня 2007Світ
804
Діяв терорист-смертник
Внаслідок вибуху в будівлі іракського парламенту у Багдаді загинуло вісім осіб, передає агентство «Ассошіейтед Прес» з посиланням на Міністерство оборони США.
Більше десяти осіб дістали поранення, повідомляє РІА «Новости».
Терорист-смертник привів у дію вибуховий пристрій, що знаходився у нього на поясі. Вибух стався у кафетерії в будівлі парламенту в обідню пору, коли там перебувало декілька членів законодавчих зборів країни.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter