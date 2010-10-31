Терорист-смертник підірвав себе у центрі Стамбула: 15 поранених

У центрі Стамбула, на площі Таксім, стався теракт, скоєний смертником, повідомляє Лента.руз посиланням на Agence France-Presse.

Внаслідок вибуху постраждали 15 чоловік, зокрема дев`ять поліцейських. На думку турецьких засобів масової інформації, метою терориста були саме підрозділи органів правоохорони, що спеціалізується на розгоні демонстрантів.

На місце події прибулику бригади швидкої допомоги і поліція. Сама площа Таксім і підходи до неї після вибуху були перекриті.

Зазначимо, що це не перший вибух, що стався в Стамбулі в 2010 році. Зокрема, на початку червня в європейській частині міста спрацювала бомба, внаслідок чого також постраждали 15 чоловік, причому, як і в останньому випадку, більшість з них були поліцейськими.