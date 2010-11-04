Обама визнав, що його адміністрація зробила недостатньо

Президент США Барак Обама взяв на себе відповідальність за те, що його адміністрація зробила недостатньо для збереження підтримки більшості американських виборців, повідомляє Бі-бі-сі.

Він закликав своїх політичних опонентів до "чесного і цивілізованого" спору про майбутнє країни.

За словами Обами, американці не хотіли б, щоб на два найближчі роки Вашингтон знов занурився в політичні баталії, що розгорталися там останні два роки.

За наслідками проміжних виборів республіканці здобули переважну більшість у Палаті представників Конгресу США, поклавши край чотирирічному домінуванню демократів.