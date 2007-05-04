Посол США переконав українського міністра долучитися до боротьби з корупцією

Міністр житлово-комунального господарства України Олександр ПОПОВ і Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Вільям ТЕЙЛОР обговорили питання співпраці у галузі реформування житлово-комунального господарства України.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві житлово-комунального господарства України, зокрема, О.ПОПОВ поінформував В.ТЕЙЛОРА про пріоритети політики уряду України у галузі реформування і розвитку житлово-комунального господарства.

Сторони також обговорили перспективи реалізації в Україні нової програми технічної допомоги уряду США «Виклики тисячоліття», зокрема, спрямування ресурсів на розвиток та реформування житлово-комунального господарства. О.ПОПОВ підтвердив готовність очолюваного ним міністерства долучитися до реалізації Порогової програми, спрямованої на боротьбу з корупцією в Україні. Ця програма має стати підготовчим етапом до реалізації програми «Виклики тисячоліття».

Міністр наголосив, що взаємодія з міжнародними фінансовими та донорськими організаціями у залученні інвестицій у галузь житлово-комунального господарства є одним із пріоритетів у діяльності Мінжитлокомунгоспу. Зокрема, були обговорені питання участі представників посольства та USAID у роботі круглого столу з представниками міжнародних донорських організацій, який має відбутися 1 червня цього року, а також підтримки інших ініціатив Міністерства (насамперед, утворення ресурсного центру з питань підтримки та розвитку житлово-комунального господарства, постійно діючої координаційної групи при Міністерстві з числа представників іноземних компаній, донорських організацій, які працюють у галузі житлово-комунального господарства).