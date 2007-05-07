Яценюк в Оттаві зустрівся з міністром національної оборони Канади

Міністр закордонних справ України Арсеній ЯЦЕНЮК у рамках дводенного офіційного візиту до Канади зустрівся у м. Оттава з міністром національної оборони Канади Гордоном О’КОННОРОМ.

Як повідомив УНІАН керівник прес-служби Міністерства закордонних справ України Андрій ДЕЩИЦЯ, у ході бесіди сторони обговорили стан двостороннього співробітництва у військовій сфері, зокрема - питання участі України та Канади в миротворчих операціях, реалізації проектів у сфері військової освіти та співпраці на ринку стратегічної транспортної авіації. Також були обговорені деякі аспекти підготовки візиту міністра оборони України Анатолія ГРИЦЕНКА до Канади.

У ході зустрічі співрозмовники дали високу оцінку стану виконання програм сприяння освіті військовослужбовців України.

Крім того, А.ЯЦЕНЮК висловив вдячність за допомогу в ліквідації надлишкової стрілецької зброї та непридатних для використання боєприпасів, а також за співпрацю в рамках Глобального партнерства проти розповсюдження зброї і матеріалів масового знищення.

Міністр національної оборони Канади підтвердив подальшу підтримку Канадою євроатлантичних прагнень України.

А.ЯЦЕНЮК висловив співчуття Г.О’КОННОРУ у зв’язку із загибеллю канадського військовослужбовця в авіакатастрофі літака спостерігачів міжнародних миротворчих сил в Єгипті.