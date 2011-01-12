У секторі Газа убитий один з командирів "Ісламського джихаду"

У результаті рейду ізраїльської авіації в секторі Газа вбито одного з командирів угруповання "Ісламський джихад", повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

За повідомленням палестинського інформаційного агентства, ВПС Ізраїлю завдали прицільного удару по 25-річному Мухаммаду Джамілю ан-Наджару, який їхав на мотоциклі по шосе на півдні сектора Газу.

Бойовик, знищений ізраїльською авіацією в секторі Газу, готував масштабний теракт на території Ізраїлю, повідомила зі свого боку прес-служба Армії оборони Ізраїлю. "Метою ВПС Ізраїлю був оперативник "Ісламського джихаду" Мухаммед Наджар, 1987 р.н., причетний до планування масштабної терористичної атаки в самому серці Ізраїлю. Було зафіксовано пряме влучення", - цитує повідомлення РІА "Новости". Військові стверджують, що операція, проведена спільно з контррозвідниками із Загальної служби безпеки (ШАБАК), зірвала плани палестинських бойовиків.

Бойове крило "Ісламського джихаду" - "Бригади аль-Кудс" - взяло відповідальність за останній обстріл півдня Ізраїлю, де минулої суботи були поранено троє сільськогосподарських робітників з Таїланду. Всього з початку року бойовики, за підрахунками ізраїльських військових, випустили понад 20 ракет і мин.

Однодумці ан-Наджара вже пообіцяли помститися за його смерть, попри те, що правляче в Газі угруповання ХАМАС неодноразово закликало другий за силою рух "Ісламський джихад" припинити ескалацію напруженості.

Лідери ХАМАС знову заявили, що примусять решту угруповань утримуватися від актів насильства і обстрілу.