Влада Куби відключила CNN, і три тижні ніхто не знав
05:23, 31 січня 2011Світ
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Телеканал могли бачити тільки іноземці
Єдиний на Кубі провайдер кабельного телебачення відключив трансляцію телеканалу CNN en Espanol, повідомляє Газета.ру з посиланням на телекомпанію France 24.
При цьому дивитися CNN en Espanol пересічні громадяни Куби все одно не могли, державний провайдер подавав сигнал CNN лише по посольствах і готелях для іноземців.
Відключення відбулося ще 6 січня, проте багато хто вважав, що йдеться про якусь технічну неполадку. Нині влада Куби запевнила, що передача CNN кабельними мережами припинене назавжди.
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