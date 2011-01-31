Влада Куби відключила CNN, і три тижні ніхто не знав

Єдиний на Кубі провайдер кабельного телебачення відключив трансляцію телеканалу CNN en Espanol, повідомляє Газета.ру з посиланням на телекомпанію France 24.

При цьому дивитися CNN en Espanol пересічні громадяни Куби все одно не могли, державний провайдер подавав сигнал CNN лише по посольствах і готелях для іноземців.

Відключення відбулося ще 6 січня, проте багато хто вважав, що йдеться про якусь технічну неполадку. Нині влада Куби запевнила, що передача CNN кабельними мережами припинене назавжди.