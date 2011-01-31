Собянін: московське таксі, якщо треба, буде безплатним

Московська мерія підписала угоду з компаніями таксомоторів про безплатне обслуговування легковим таксі під час надзвичайних ситуацій. Про це ІТАР-ТАСС повідомили в міському департаменті транспорту.

Як наголошується в повідомленні, на оперативній нараді, що пройшла в департаменті, найбільші підприємства таксомоторів добровільно виявили готовність на безвідплатній основі надавати транспортні послуги у разі виникнення надзвичайної ситуації. Ця домовленість зафіксована в Угоді "Про координацію взаємодії транспортного обслуговування населення легковим таксі при виникненні надзвичайних ситуацій на території м. Москви".

Про необхідність такої угоди заявив мер Москви Сергій Собянін після теракту в аеропорту Домодєдово 24 січня у зв`язку з інформацією про підвищення таксистами цін на проїзд від аеропорту до метро до 20-30 тисяч рублів.

Загальна кількість транспортних засобів у підприємств, що підписали угоду, близько 2,7 тисяч.

Основним завданням таксі під час надзвичайних ситуація буде евакуація людей, а також надання транспорту, за необхідності, компетентним службам оперативного реагування.