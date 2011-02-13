У Єгипті тривають протести, не зважаючи на відставку президента Хосні МУБАРАКА.

Як передає РІА Новости, робітники, службовці банків, журналісти і навіть поліцейські вийшли в неділю на вулиці Каїра та інших єгипетських міст з вимогою підвищення зарплат і поліпшення умов праці.

Сотні співробітників Національного банку Єгипту з раннього ранку зібралися біля відділення цієї фінансової установи на набережній Нілу в районі Булак. Демонстранти зажадали підвищення зарплати і розпуску ради директорів банку, "через якого він вже третій рік зазнає збитків". Демонстранти запевняють, що найближчим часом такі ж акції пройдуть і в інших філіях цього найбільшого в країні банку.

У міністерства внутрішніх справ в центрі Каїра зібралися співробітники поліції, які виступали за підвищення зарплати і фіксований робочий день. "Зарплата не відповідає тій небезпеці, якій ми щодня піддаємо своє життя", - йдеться у зверненні поліцейських, яке цитує єгипетське агентство МЕНА.

Співробітники телецентру вийшли з вимогою збільшення зарплати і медичного обслуговування. Військовий, який відповідає за охорону об`єкту, прийняв вимоги протестуючих і пообіцяв передати їх міністрові оборони Хусейну ТАНТАВІ, який в даний час є першою особою в державі.

У свою чергу співробітники державного інформагентства МЕНА провели акцію протесту, вимагаючи змінити редакційну політику агентства, яка, на їх думку, відображає точку зору поваленого режиму.

У промисловому місті Хелуан поблизу Каїра близько 400 робітників заводу з виробництва ткацького устаткування оголосили страйк, вимагаючи збільшити щоквартальні виплати.

Х.МУБАРАК, який правив Єгиптом 30 років, минулої п`ятниці подав у відставку з поста глави держави після 18 днів народних хвилювань.

Його відходу передувала деградація економічної і соціальної ситуації, обвал в системі внутрішньої безпеки країни.

Президент передав владу Вищій раді збройних сил Єгипту, який очолює міністр оборони Х.ТАНТАВІ.