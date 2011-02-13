Італійські жінки вийшли на мітинг проти Берлусконі
19:36, 13 лютого 2011Світ
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Більш ніж у 200-х містах
В Італії і низці інших країн у неділю пройшли масові акції на підтримку прав жінок.
У найбільшій демонстрації в центрі Риму взяли участь десятки тисяч людей.
Приводом для протестів послужив останній сексуальний скандал, пов'язаний з ім'ям прем'єр-міністра Сильвіо Берлусконі. Прокуратура звинуватила його в оплаті послуг неповнолітньої повії. Учасники акцій протесту заявляють, що поведінка прем'єра принижує гідність жінок. Сам Берлусконі стверджує, що справа проти нього політично мотивована.
Протести пройшли більш ніж у 200-х містах Італії і декількох іноземних столицях.
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