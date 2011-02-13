Італійські жінки вийшли на мітинг проти Берлусконі

В Італії і низці інших країн у неділю пройшли масові акції на підтримку прав жінок.

У найбільшій демонстрації в центрі Риму взяли участь десятки тисяч людей.

Приводом для протестів послужив останній сексуальний скандал, пов'язаний з ім'ям прем'єр-міністра Сильвіо Берлусконі. Прокуратура звинуватила його в оплаті послуг неповнолітньої повії. Учасники акцій протесту заявляють, що поведінка прем'єра принижує гідність жінок. Сам Берлусконі стверджує, що справа проти нього політично мотивована.

Протести пройшли більш ніж у 200-х містах Італії і декількох іноземних столицях.

Радіо Свобода