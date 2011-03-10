Представники української громади і дипломатичного представництва України в Польщі сьогодні у Варшаві вшанували пам’ять Тараса Шевченка.

Як повідомили УНІАН у посольстві, в урочистих заходах взяв участь посол України в Польщі Маркіян МАЛЬСЬКИЙ.

Він сказав: «Наша свобода і можливість власноруч будувати державу – це перемога ідей, закладених ще в «Заповіті» Шевченка, і вона залишається дороговказом для нашого народу».

Завідувач кафедри україністики Варшавського університету Василь НАЗАРУК презентував доповідь на тему творчості Тараса Шевченка, а студенти театру живого слова «Синій корабель» декламували вірші Кобзаря українською і польською мовами.