Демократичну партію США вперше очолить жінка
07:36, 06 квітня 2011Світ
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Обама подав кандидата на затвердження
Головою Національного комітету Демократичної партії США стане член Палати представників Конгресу США від Флориди Деббі Вассерман-Шульц, кандидатуру якої на затвердження членів Національного комітету висунув президент США Барак Обама, повідомляє Associated Press.
Вона має очолювати Демпартію під час президентських виборів 2012 року: у понеділок Обама оголосив, що висуне свою кандидатуру на президентський пост удруге.
44-річна Вассерман-Шульц відома ліберальними поглядами. Вона, мати трьох дітей, активна захисниця прав жінок. Перенесела кілька операцій у зв`язку з раком грудей. Сповідуючи іудаїзм, надає активну підтримку іудейській громаді.
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