Демократичну партію США вперше очолить жінка

Головою Національного комітету Демократичної партії США стане член Палати представників Конгресу США від Флориди Деббі Вассерман-Шульц, кандидатуру якої на затвердження членів Національного комітету висунув президент США Барак Обама, повідомляє Associated Press.

Вона має очолювати Демпартію під час президентських виборів 2012 року: у понеділок Обама оголосив, що висуне свою кандидатуру на президентський пост удруге.

44-річна Вассерман-Шульц відома ліберальними поглядами. Вона, мати трьох дітей, активна захисниця прав жінок. Перенесела кілька операцій у зв`язку з раком грудей. Сповідуючи іудаїзм, надає активну підтримку іудейській громаді.