Директор ЦРУ очолить Пентагон, а його місце займе афганський командувач

Командуючий контингентом США і НАТО в Афганістані генерал Девід Петреус буде призначений керівником ЦРУ, а нинішній директор управління Леон Панетта посяде місце голови Пентагону, повідомляють американські ЗМІ.

Таким чином, Панетта замінить на посаді глави оборонного відомства Роберта Гейтса, який раніше вже говорив про намір залишити посаду.

Associated Press повідомляє з посиланням на джерела в американській адміністрації, що про відповідні кадрові призначення президент Барак Обама оголосить у четвер.