Путін створив координаційну раду Народного фронту

На зустрічі прем`єр-міністра РФ Володимира Путіна з діячами громадських організацій, яка пройшла 7 травня в Ново-Огарьово, була створена координаційна рада Загальноросійського народного фронту - організації безпартійних, які прилучилися до "Єдиної Росії" і отримали таким чином право претендувати на мандати єдиноросів у Держдумі.

"Мені б дуже хотілося, щоб наша сьогоднішня зустріч була оформлена як створення координаційної ради, яка могла б регулярно, раз на місяць-півтора збиратися", - сказав Путін. Його слова передає ІТАР-ТАРС.

За словами прем`єра, він замислився про створення народного фронту, оскільки "Єдина Росія" гостро потребує нових ідей і облич. Крім того, він пов`язав появу нової організації з необхідністю будувати плани не тільки на період до найближчих виборів до парламенту, а й на довший термін: "потрібно думати про наступний етап розвитку країни". Путін нагадав, що звернувся по допомогу до експертів, які вносять зміни в програму розвитку РФ до 2020 року.