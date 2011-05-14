Парламент Пакистану пригрозив США «перекрити канали»

Парламент Пакистану в суботу проголосував за перегляд відносин з США через операцію проти лідера «Аль-Каїди» Усами бен Ладена, яку Вашингтон ініціював, не попередивши Ісламабад.

Про це повідомляє Газета.Ru.

«Парламент засуджує проведену в односторонньому порядку акцію США в Абботтабаді, яка порушила суверенітет Пакистану», – йдеться в заяві парламентаріїв.

Депутати також пригрозили США перекриттям каналів постачання американських військ до Афганістану у разі повторення подібних операцій на території країни.

США не попередили Пакистан про підготовку операції, оскільки боялися просочування інформації. Окрім цього, американські чиновники неодноразово звинувачували спецслужбу Пакистану в приховуванні терориста.

Напередодні глава пакистанської спецслужби Ахмад ПАША знову заявив, що його співробітники не знали про те, що бен Ладен упродовж понад п`яти років жив в Абботтабаді.

При цьому кілька днів тому британська газета Guardian з посиланням на свої джерела повідомила, що Пакистан після теракту 11 вересня 2001 року дозволив США проводити односторонні операції з пошуку і вбивства бен Ладена.