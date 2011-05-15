Голову МВФ затримали за звинуваченням у сексуальних домаганнях

Голова Міжнародного валютного фонду Домінік Стросс-Кан арештований у суботу в Нью-Йорку за звинуваченням у сексуальних домаганнях, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на Нью-Йорк таймс. За її даними, міжнародний чиновник був затриманий в аеропорту імені Джона Кеннеді лише за кілька хвилин до вильоту на Париж.

Стросс-Кана, одного з можливих кандидатів у президенти Франції, звинувачують у домаганнях сексуального характеру до покоївці в готелі на Таймс-Сквер. Як пише газета, його взяли просто на борту літака авіакомпанії "Ейр Франс" агенти в цивільному за десять хвилин до зльоту.