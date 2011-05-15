Євростат: Греція дезінформувала ЄС про боргові операції

Греція уклала 13 контрактів з американським інвестбанком Goldman Sachs, які де-факто були позиками, але не були зазначені в борговій звітності, йдеться в доповіді, оприлюдненій на сайті європейської статистичної служби Євростат.

Операції проводилися з 2001 року у формі валютних свопів - угод на обмін певного об`єму однієї валюти на іншу на визначену майбутню дату. При цьому курси обміну визначалися так, щоб банк одержав у майбутньому істотні прибутки в обмін на виплачені за свопами гроші.

Всього Греція позичила за допомогою валютних свопів близько 5,3 мільярдів євро, повідомив Євростат у листопаді 2010 року. Ці кошти не були зазначені в звітності про державний борг, і Греція відмовилася повідомити про них навіть після відповідного запиту з Брюсселя.

"2008 року грецька влада написала в Євростат, що держава не бере участі в опціонах, форвардних і ф`ючерсних контрактах, валютних і позаринкових свопах", - наводить текст РІА "Новости".

Майже всі питання з цими операціями були врегульовані у вересні 2010 року, коли Греція погодилася відповідним чином скоригувати цифри свого боргу, зазначили в статслужбі Євростат.

Різке зростання державного боргу Греції поставило країну в 2010 році на межу дефолту. Країни єврозони і МВФ виділили 110-мільярдний пакет кредитів Греції в обмін на програму жорсткої економії. Проте Афінам досі доводиться спростовувати думку ринків і ряду аналітиків, що 330-мільярдний борг, який продовжує зростати, неможливо обслуговувати без реструктуризації.