Хто кого підтримав на Євробаченні "по-сусідськи"

Другий рік поспіль організатори пісенного конкурсу "Євробачення" прагнуть виправити ситуацію з "корпоративним" голосуванням країн-сусідок, які перехресно підтримують одна одну. Для цього країни учасники розбиті на два півфінали, а також запроваджене рівне з голосуванням глядачів голосування професійних журі.

Наскільки цього року вдалося уникнути "регіональної солідарності", за якої країни, що не мають історичних союзників, виявляються в явному програші - хоч співай, хоч не співай...

Ось як країни роздали свої вищі (12, 10 і 8) і просто бали:

Північна Європа Фінляндія - Угорщина (12), Ірландія (10), Ісландія (8). Від 7 до 1 - Естонія, Швеція, Азербайджан, Франція, Італія, Сербія, Австрія

Норвегія - Фінляндія (12), Швеція (10), Ісландія (8). Від 7 до 1 - Данія, Сербія, Німеччина, БіГ, Литва, Естонія, Великобританія

Швеція - Ірландія (12), Данія (10), БіГ (8). Від 7 до 1 - Фінляндія, Німеччина, Угорщина, Австрія, Азербайджан, Україна, Ісландія

Данія - Ірландія (12), Швеція (10), Німеччина (8). Від 7 до 1 - Словенія, Ісландія, Фінляндія, Румунія, Великобританія, Естонія, Австрія

Голландія - Данія (12), Швеція (10), БіГ (8). Від 7 до 1 - Німеччина, Азербайджан, Ірландія, Румунія, Сербія, Словенія, Австрія

Великобританія - Ірландія (12), Швейцарія (10), Молдова (8). Від 7 до 1 - Італія, Литва, Данія, Ісландія, Швеція, Австрія Іспанія

Ірландія - Данія (12), Литва (10), Молдова (8). Від 7 до 1 - Естонія, Великобританія, Італія, Швеція, Фінляндія, Словенія, Румунія

Ісландія - Данія (12), Фінляндія (10), Азербайджан (8). Від 7 до 1 - Швеція, Німеччина, Угорщина, Ірландія, Італія, Великобританія, Росія

Центральна Європа Франція - Іспанія (12), Швеція (10), Італія (8). Від 7 до 1 - Данія, Азербайджан, БіГ, Молдова, Німеччина, Угорщина, Великобританія

Бельгія - Франція (12), Румунія (10), Греція (8). Від 7 до 1 - Ірландія, Італія, Німеччина, Швеція, Азербайджан, Естонія, Молдова

Німеччина - Австрія (12), Греція (10), Ірландія (8). Від 7 до 1 - БіГ, Данія, Росія, Молдова, Італія, Фінляндія, Словенія

Австрія - БіГ (12), Німеччина (10), Азербайджан (8). Від 7 до 1 - Сербія, Італія, Молдова, Ірландія, Словенія, Угорщина, Румунія

Швейцарія - БіГ (12), Ісландія (10), Німеччина (8). Від 7 до 1 - Австрія, Сербія, Фінляндія, Італія, Іспанія, Греція, Азербайджан

Середземномор`я Іспанія - Італія (12), Франція (10), Румунія (8). Від 7 до 1 - Ірландія, Угорщина, Швеція, Сербія, Німеччина, Ісландія, Литва

Португалія - Іспанія (12), Італія (10), Азербайджан (8). Від 7 до 1 - Україна, Ірландія, Молдова, Ісландія, Великобританія, Франція, Словенія

Італія - Румунія (12), Великобританія (10), Молдова (8). Від 7 до 1 - Україна, Німеччина, Ісландія, БіГ, Сербія, Греція, Франція

Сан-Маріно - Італія (12), Азербайджан (10), Греція (8). Від 7 до 1 - Грузія, Швеція, Сербія, Данія, Франція, Великобританія, Словенія

Мальта - Азербайджан (12), Італія (10), Ірландія (8). Від 7 до 1 - Великобританія, Швеція, Данія, Україна, Словенія, Австрія, Франція

Греція - Франція (12), Італія (10), Грузія (8). Від 7 до 1 - Україна, Швеція, Азербайджан, Німеччина, БіГ, Великобританія, Росія

Кіпр - Греція (12), Швеція (10), Азербайджан (8). Від 7 до 1 - Франція, Словенія, Україна, Великобританія, Данія, Росія, Італія

Албанія - Італія (12), Греція (10), Азербайджан (8). Від 7 до 1 - БіГ, Великобританія, Іспанія, Росія, Україна, Франція, Сербія

Ізраїль - Італія (12), Франція (10), Росія (8). Від 7 до 1 - Україна, Румунія, Естонія, Азербайджан, Словенія, Грузія, Великобританія

Туреччина - Азербайджан (12), БіГ (10), Грузія (8). Від 7 до 1 - Україна, Великобританія, Росія, Швеція, Німеччина, Словенія, Австрія

Країни колишнього СРСР Україна - Грузія (12), Азербайджан (10), Росія (8). Від 7 до 1 - Молдова, Греція, Франція, Угорщина, Великобританія, Естонія, Швеція

Росія - Азербайджан (12), Україна (10), Греція (8). Від 7 до 1 - Молдова, Грузія, Словенія, Великобританія, Франція, Литва, Швеція

Білорусь - Грузія (12), Україна (10), Німеччина (8). Від 7 до 1 - Молдова, Азербайджан, Росія, Швеція, Італія, Великобританія, Данія

Молдова - Румунія (12), Азербайджан (10), Україна (8). Від 7 до 1 - Грузія, Естонія, Росія, Великобританія, Швеція, Франція, Греція

Вірменія - Україна (12), Грузія (10), Росія (8). Від 7 до 1 - Греція, Італія, Франція, Швеція, Австрія, Великобританія, Сербія

Азербайджан - Україна (12), Греція (10), Грузія (8). Від 7 до 1 - Молдова, Румунія, Великобританія, Росія, Швеція, Угорщина, Італія

Грузія - Литва (12), Україна (10), Азербайджан (8). Від 7 до 1 - Італія, Греція, Молдова, Росія, Австрія, Франція, Швеція

Латвія - Італія (12), Ірландія (10), Німеччина (8). Від 7 до 1 - Литва, Данія, Великобританія, Естонія, Словенія, Азербайджан, Франція

Литва - Грузія (12), Італія (10), Азербайджан (8). Від 7 до 1 - Естонія, Росія, Сербія, Молдова, Великобританія, Німеччина, Фінляндія

Естонія - Швеція (12), Данія (10), Азербайджан (8). Від 7 до 1 - Фінляндія, Італія, Росія, Іспанія, Грузія, Словенія, Румунія

Країни колишнього Східного блоку Польща - Литва (12), Італія (10), Азербайджан (8). Від 7 до 1 - Грузія, Сербія, Фінляндія, Німеччина, Данія, Україна, Ірландія

Словаччина - Україна (12), Швеція (10), Ірландія (8). Від 7 до 1 - Азербайджан, Данія, Молдова, Швейцарія, Австрія, Іспанія, Словенія

Угорщина - Ісландія (12), Швеція (10), Греція (8). Від 7 до 1 - Азербайджан, Словенія, Грузія, Італія, Росія, Австрія, Румунія

Румунія - Молдова (12), Азербайджан (10), Греція (8). Від 7 до 1 - Угорщина, Італія, Іспанія, Словенія, Швеція, Україна, Литва

Болгарія - Великобританія (12), Греція (10), Україна (8). Від 7 до 1 - Данія, Румунія, Австрія, Росія, Ірландія, БіГ, Грузія

Країни колишньої Югославії Хорватія - Словенія (12), Азербайджан (10), Сербія (8). Від 7 до 1 - БіГ, Франція, Україна, Швеція, Австрія, Литва, Німеччина

Словенія - БіГ (12), Сербія (10), Данія (8). Від 7 до 1 - Німеччина, Україна, Австрія, Швеція, Італія, Іспанія, Великобританія

Сербія - БіГ (12), Словенія (10), Угорщина (8). Від 7 до 1 - Литва, Україна, Швейцарія, Росія, Греція, Італія, Швеція

Македонія - БіГ (12), Словенія (10), Сербія (8). Від 7 до 1 - Україна, Швеція, Великобританія, Іспанія, Греція, Австрія, Італія

БіГ - Словенія (12), Сербія (10), Азербайджан (8). Від 7 до 1 - Австрія, Італія, Швеція, Франція, Німеччина, Ірландія, Ісландія