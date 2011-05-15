Єгипет несподівано змінив кандидата

Новим генеральним секретарем Ліги арабських держав (ЛАД) обраний міністр закордонних справ Єгипту Набіль аль-Арабі, повідомляє РосБізнесКонсалтинг з посиланням на єгипетські ЗМІ. Він змінить нинішнього голову ЛАД Амра Мусу, який обіймав цю посаду десять років, але тепер має намір балотуватися на президента Єгипту.

Раніше Єгипет несподіванно відкликав свого колишнього кандидата: відомого арабського мислителя і дипломата Мустафу аль-Фіккі, який з різних причин не влаштовував кілька країн, перш за все, Судан, - і запропонував нового - міністра закордонних справ Набіля аль-Арабі. Таке рішення було ухвалене після наради з Катаром, який також висував свого кандидата на головвання в цій панарабській організації.

Термін повноважень нинішнього голови ЛАД - найдосвідченішого єгипетського дипломата Амра Муси - закінчується в неділю.

Ліга арабських держав - міжнародна організація, яка об`єднує більше 20 арабських і дружніх їм неарабських країн. Створена 22 березня 1945 року. Вищий орган організації - Рада Ліги, в якій кожна з держав-членів має один голос, штаб-квартира ЛАД розташована в Каїрі.