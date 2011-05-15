Британський міністр: Каддафі може утриматися при владі

Північноатлантичний альянс повинен збільшити діапазон цілей для бомбардування в Лівії, заявив сьогодні міністр оборони Великобританії генерал Девід Річардс.

"Якщо ми зараз не піднімемо ставки, є ризик, що Муаммар Каддафі втримається у влади", - сказав міністр, запропонувавши атакувати об`єкти лівійської інфраструктури, які поки що не є метою авіації альянсу.

За словами Д.Річардса військова кампанія досягла "значного успіху", але необхідно робити більше, передає Reuters.

Він також наголосив, що НАТО цілеспрямовано не полює на Муаммара Каддафі. "Якщо станеться так, що він загине під час перебування в якому-небудь командному центрі, який ми бомбардуватимемо, що ж, це було за правилами", - цитує РосБізнесКонсалтинг.