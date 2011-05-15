ЄС погрожує Білорусі новими санкціями

Євросоюз засудив вирок мінського суду білоруському опозиціонеру Андрію САННИКОВУ і погрозив Білорусі новими санкціями, передає Deutsche Welle.

Верховний представник ЄС у закордонних справах та політиуі безпеки Кетрін ЕШТОН також висловила "глибоке занепокоєння" з приводу виголошення вироків іншим білоруським опозиціонерам і зажадала від уряду Президента Білорусі Олександра ЛУКАШЕНКА негайно припинити переслідування політичної опозиції.

"Події, що відбуваються, є яскравим свідченням серйозного погіршення ситуації в сфері дотримання прав людини та основних демократичних норм з часу порушення міжнародних стандартів на президентських виборах у грудні 2010 року", - підкреслила К.ЕШТОН. Вона висловила занепокоєння з приводу повідомлень про тортури та інші випадки жорстокого поводження із заарештованими в Білорусі і погрозила Мінську введенням нових точкових санкцій "в усіх сферах співпраці".

Як повідомляли ЗМІ, екс-кандидат у Президенти Білорусі Андрій САННИКОВ був засуджений до 5 років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії посиленого режиму за «організацію масових безпорядків» після спірних президентських виборів 19 грудня 2010 року.