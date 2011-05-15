Секс-скандал викликав шок у Франції

Арешт у Нью-Йорку голови Міжнародного валютного фонду Стросс-Кана викликав шокову реакцію у Франції, де подробиці особистого життя політиків рідко стають надбанням гласності.

За словами Мартіни Обрі, лідера Соціалістичної партії, до якої належить і Стросс-Кан, новина про це вразила її мов "грім серед ясного неба".

Колишній кандидат у президенти від центристів Франсуа Бейру сказав, що його турбує подібний розвиток подій, який завдає шкоди іміджу Франції.

Недавні опитування, проведені у Франції, показали, що на майбутніх президентських виборах Стросс-Кан міг би перемогти Ніколя Саркозі.

Проте, як повідомляє з Парижа кореспондент Бі-бі-сі, хоч яким був би результат судового слідства в Нью-Йорку, на політичній кар`єрі Стросс-Кана можна поставити крапку, як, мабуть, і на його діяльності в МВФ.