Меркель заявляє, що громадяни південної Європи мають працювати більше

Федеральний канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ заявляє, що громадяни південно-європейських країн мають пізніше йти на пенсію і мати менше вихідних днів.

Про це, як повідомляє німецька преса, вона заявила сьогодні.

«(Людям – УНІАН) у таких країнах, як Греція, Іспанія і Португалія слід було б йти на пенсію не раніше, ніж у Німеччині. Нам слід всім робити однакові зусилля, це важливо», - цитує А.МЕРКЕЛЬ німецьке агентство DPA.

При цьому, за словами німецького канцлера, слід також скоротити і кількість вихідних днів, інакше Європі складно зберігати єдину валюту.

Останнім часом А.МЕРКЕЛЬ неодноразово критикували в Німеччині за згоду на надання допомоги Греції, Ірландії й Португалії.

У самій Німеччині зараз готуються перенести пенсійний вік із 65 на 67 років, щоб не допустити зростання дефіциту бюджету. За прогнозами, вже цього року дефіцит бюджету Німеччини може досягти максимально допустимого в ЄС рівня в 3% ВВП.