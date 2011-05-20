Бузек: Білорусь стає лабораторією для недемократичних сил світу

Президент Європарламенту Єжі БУЗЕК побоюється, що Білорусь стає лабораторією для недемократичних сил світу.

Як повідомили власному кореспондентові УНІАН у Брюсселі в прес-службі Європарламенту, про це він заявив учора в Тбілісі, виступаючи на засіданні Парламентського форуму «Співдружність демократій» на тему «Демократизація в Європі і сусідніх з ЄС країнах».

«Я стурбований, що ті спроби, які робляться там, копіюватимуться іншими країнами в інших регіонах світу. Білорусь стає соціальною і політичною лабораторією для недемократичних сил. От чому ми не можемо залишатися байдужими», - сказав Є.БУЗЕК.

Президент Європарламенту нагадав, що ЄС демонстрував своє бажання підтримувати діалог з Мінськом, проте у відповідь одержав лише правоохоронні органи і в`язниці для опозиціонерів.

Довідка УНІАН. Форум "Співдружності демократій" був заснований в 2000 році за ініціативою тодішнього держсекретаря США Мадлен ОЛБРАЙТ для обговорення таких тем, як права людини, громадянські свободи, демократичні цінності.

У нинішньому форумі беруть участь члени парламентів Вірменії, Естонії, Угорщини, Італії, Кореї, Латвії, Литви, Марокко, Польщі, України і Конгресу США.