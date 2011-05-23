Росія звинуватила Грузію в придушенні громадянських свобод

Міністерство закордонних справ РФ розповсюдило заяву, в якій висловило "глибоку стурбованість" розвитком подій у Грузії, де 21 і 22 травня пройшли зіткнення між опозиціонерами й поліцейськими.

У заяві, розміщеній на сайті російського МЗСу, зокрема, наголошується: "Дії режиму Михайла СААКАШВІЛІ не можуть розцінюватися інакше, як перешкоджання реалізації населенням і політичними силами країни законних прав на свободу зборів і висловлювання думки".

На думку дипломатів, застосування сили "призведе до подальшого загострення відносин між владою й опозицією, ще більшої дестабілізації загальної ситуації в країні".

Крім того, російське МЗС назвало заяви Тбілісі про прихильність відданість "демагогічною риторикою", яка приховує небажання і побоювання подивитися в очі реальності.

"Непродумана внутрішня і зовнішня політика керівництва країни зустрічається з дедалі масштабнішим неприйняттям з боку власного населення", - наголошується в заяві.

МЗС РФ висловило надію на те, що Грузія почне виконувати зобов`язанням у сфері захисту прав людини в повному обсягу, і пообіцяло й надалі відстежувати ситуацію в республіці.

Як повідомляє Лєнта.ру, опозиційний альянс "Народні збори" проводить у Грузії акції протесту з 21 травня. Представники опозиції вимагають відставки Президента М.СААКАШВІЛІ. У перший день в мітингу в Тбілісі, за різними даними, взяли участь від 5 до 10 тисяч людей. На другий день кількість мітингувальників зменшилася, склавши близько двох тисяч. Організатори розраховували зібрати до 60 тисяч людей.

За даними грузинської НПО "Громадський захисник", 21 і 22 травня в Грузії було затримано 36 прихильників "Народних зборів".

За її інформацією, 14 затриманим був призначений адміністративний арешт терміном від одного до трьох місяців, шести було призначено штрафи. Які покарання було призначено іншим, НВО не знає.

Раніше лідер "Народних зборів", екс-спікер парламенту Ніно БУРДЖАНАДЗЕ заявляла, що владою нібито затримані "сотні" її прихильників. Цю версію в опозиції використовували, зокрема, для того, аби пояснити недобір учасників мітингу - в акції протесту взяли участь значно менше людей, ніж очікували її організатори.

Поліція, зі свого боку, повідомляла про затримання у зв`язку з декількома інцидентами. Зокрема, було узято під варту 11 чоловік у Батумі, де учасники акції протесту, присутні біля місцевого телебачення, почали закидати будівлю камінням (у зв`язку з цим поліція відтіснила протестувальників від будівлі, чутки про те, що при цьому було застосовано зброю, згодом не підтвердилися).

Крім того, в МВС Грузії відзвітували про затримання декількох чоловік (точна кількість у повідомленні МВС названа не була) у зв`язку з нападом групи опозиціонерів, озброєних палицями, на поліцейську машину. Інцидент стався вранці 22 травня в Тбілісі. Прихильники опозиції намагалися відбити у поліцейських затриманого активіста. Після нападу опозиціонерів на автомобіль поліція застосувала сльозогінний газ і гумові кулі для розгону натовпу. Пізніше, втім, прихильники "Народних зборів" знову зібралися на цьому місці (біля будівлі Суспільного ТБ) і влаштували там мітинг.

Новий етап протистояння опозиція намітила на 25 травня, коли, за її задумом, у країні мав відбутися "День гніву".