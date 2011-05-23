Франція і Британія починають вертолітні атаки в Лівії

Уряд Франції заявляє, що британські війська, як і французькі, мають намір направити до Лівії бойові вертольоти, повідомляє Бі-бі-сі.

Як підкреслив міністр оборони Франції, авіаобстріл з метою максимального тиску на режим Каддафі почнеться найближчим часом.

Як підкреслюється в повідомленні, вертольоти застосовуватимуться для точнішого обстрілу цілей.