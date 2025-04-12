За словами генерала, армія РФ наступного року буде вдвічі більшою.

Армія РФ швидкими темпами нарощує кількість особового складу та зброї. Така чисельність військ є значною більшою, ніж потрібно для війни проти України, тому це може загрожувати НАТО. Про це заявив генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр в інтерв'ю Welt.

За його словами, збройні сили РФ наступного року будуть вдвічі більшими та будуть складатися вже з 1,5 мільйона солдатів.

"Ми бачимо, що близько 1 500 бойових танків щороку або виробляються заново, або вивозяться зі складів і ремонтуються - це значно більше, ніж потрібно для війни проти України. І склади заповнюються боєприпасами", - зауважив Броєр.

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Він вважає, що Росія буде "здатна до широкомасштабного нападу звичайними озброєннями на територію НАТО у 2029 році". За словами військового, метою російського диктатора Володимира Путіна є послаблення та знищення НАТО як альянс, а також дискредитувати західну форму суспільства.

Водночас генерал німецької армії наголосив, що продовжує розраховувати на лояльність США до НАТО за нового президента Дональда Трампа.

"Моїм найбільшим викликом на цей час є швидке забезпечення оперативної готовності військ - і я маю зробити це з усіма доступними на ринку засобами. Звісно, ми спочатку подивимося в Німеччині та Європі, чи є щось на полиці. Якщо ні, то, враховуючи часовий тиск, ми також будемо змушені купувати в США, якщо це буде доступно там. 2029 рік є нашою цільовою датою, і ми повинні бути готові до цього часу", - підкреслив Броєр.

Коли у нього запитали, чи довіряє він США у разі нападу Росії на країни Балтії, генерал відповів:

"Так, абсолютно".

Він зазначив, що був нещодавно в США та не помітив серед своїх колег того, що "вони віддаляються від НАТО".

За його словами, він бачив, що "начальники штабів усіх країн НАТО зближуються між собою".

"Вони прагнуть зблизити ряди, консультуються і обмінюються аналітичними висновками набагато більше, ніж у попередні роки", - запевнив Броєр.

Підготовка Європи до війни з РФ - що відомо

Раніше військовий експерт відповів, чи становить зараз Калінінград загрозу для НАТО. За його словами, через великі втрати армії РФ в Україні, у Путіна немає можливості відкрити другий фронт із використанням Калінінграда і Білорусі як плацдарму.

Водночас видання Sky News писало, що кордон між Польщею та РФ захищений дротяною огорожею та прогнилими стовпами. Йдеться про Віслинську косу між Польщею та російським Калінінградом, яка взагалі не нагадує кордон між країнами.

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