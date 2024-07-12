Німецька армія має рекордно малий запас боєприпасів, яких вистачить лише на два дні, зазначило видання.

Німеччина активно готується до можливої війни з Росією, адже вважає, що до 2029 року для РФ складуться оптимальні умови, щоб розв'язати війну з НАТО, повідомляє Bild з посиланням на заяву генерального інспектора збройних сил ФРН Карстена Бройера.

"Ви повинні поставити у своєму щоденнику позначку про 2029 рік! До цього часу належить виконати ще багато роботи, ми теж повинні бути готові", - сказав він молодим солдатам, виступаючи у військовому училищі.

Також, на його думку, через 5-8 років у Росії буде близько 1,5 млн солдатів. Це приблизно вдвічі більше за чисельність військ, задіяних правителем Путіним в Україні.

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Водночас видання зазначило, що зараз Бундесвер налічує 181 500 солдатів, що на 20 тисяч менше за цільову чисельність у 203 тисячі військових. Тому влада Німеччини розглядає можливість відновлення обов'язкової військової служби.

Крім того, Bild проаналізував військові запаси техніки у двох країн. За даними видання, Німеччина має менш як 300 бойових танків в той час, як РФ наразі будує приблизно півтори тисячі бойових танків на рік. Також німецька армія має рекордно малий запис боєприпасів, яких вистачить лише на два дні. Зазначається, що це порушення вимоги НАТО, згідно з якою боєприпасів має вистачити не менше ніж на 30 днів.

"Уряд уже розробив "Оперативний план Німеччина" ("OPLAN DEU") - документ, який описує, як має бути вибудувана військова архітектура ФРН до початку можливого військового конфлікту. Головне завдання Німеччини - забезпечити розгортання і постачання паливом, продовольством і медикаментами сил НАТО", - повідомив Bild.

Ймовірний напад РФ на НАТО - що потрібно знати

Як раніше писав УНІАН, у Путіна накинулись на НАТО з погрозами. Спікер правителя РФ Дмитро Пєсков вчергове звинуватив Захід у тому, що блок "де-факто повністю залучений до конфлікту в Україні".

Водночас генсек альянсу Єнс Столтенберг вважає, що Росія зараз не нападе на НАТО, бо повністю занурена у війну проти України.

"Ми не бачимо жодної безпосередньої військової загрози проти кожного з союзників, оскільки Росія зараз повністю занурена у війну проти України", - наголосив він.

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