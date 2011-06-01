Екс-голову МВФ в очікуванні суду обслуговують тільки чоловіки

Колишній голова МВФ і французький політик Домінік Стросс-Кан, обвинувачений у злочинах на сексуальному грунті та відпущений під домашній арешт, відмовився від послуг нью-йоркських покоївок, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на New York Post.

Стросс-Кан був затриманий в Нью-Йорку 14 травня за звинуваченням покоївки готелю Sofitel у зґівлтування. 19 травня Стросс-Кан заявив про добровільну відставку з посади директора-розпорядника МВФ.

Фінансист і політик стверджує, що не винен.

За повідомленням репортерів, які цілодобово чергують біля апартаментів, знятих сім`єю Стросс-Кана в районі Трайбека на нижньому Манхеттені, поки тут були помічені тільки чоловіки-прибиральники. Вони миють вікна, підмітають біля входу та виносять сміття.

Стросс-Кан в очікуванні суду переїхав до чотириповерхового особняка з кінотеатром, міні-фінансовим центром, сауною, фітнес-залом і відкритою терасою на даху. Апартаменти зняті за 50 тисяч доларів на місяць. Йому дозволено залишати будинок тільки за погодженням наглядових органів у медичних чи релігійних цілях. В апартаментах на Френклін-стріт з обвинуваченим живуть його дружина і донька.

Кримінальний суд в другій інстанції 19 травня перевів Стросс-Кана під домашній арешт з ізолятора в`язниці тимчасового утримання Райкерс-Айленд під заставу в 1 мільйон доларів.