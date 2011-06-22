Розрив в економіці країн Європи сягає 10 разів

Розрив між країнами Європи за рівнем економічного розвитку сягає 10 разів, передає Радіо Свобода.

За даними Євростату, в 2010 році максимальний показник річного ВВП на душу населення, обчислений за паритетом купівельної спроможності, був у Люксембурзі - він на 180% перевищив середній для 27 країн Європейського союзу, а мінімальний - в Албанії - 29% від середнього.

За Люксембургом в першій трійці країн Європи ідуть Норвегія (на 80% вище середнього для ЄС рівня) і Швейцарія (на 46%). В Італії та Іспанії показники збігаються з середнім, в Німеччині він перевищує середній на 19%, в Нідерландах - на 34%.

У країнах Центральної, Східної і Південної Європи показник "ВВП на кожного" становить від 30% до 80% середнього для Європейського союзу.

Високий показник Люксембурга, наголошується в повідомленні Євростату, частково пояснюється тим, що тут працюють чимало жителів сусідніх країн, внесок яких враховується в загальному обсязі ВВП Люксембурга, чисельність власного населення якого ледве перевищує 500 тисяч осіб.