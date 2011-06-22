У Німеччині спростять прийом на роботу іноземців

Уряд Німеччини готує законопроект, що спрощує процедуру прийому на роботу іноземних фахівців, повідомляє Лента.ру. Затвердження документа заплановане на поточний тиждень.

За словами міністра освіти і досліджень Аннетти Шаван (Annette Schavan), насамперед закон торкнеться таких професій, як інженери і лікарі. Суть нововведення полягає у відмові від складної процедури отримання працедавцем дозволу найняти іноземного фахівця. Відповідно до чинних правил, компанія спершу має надати докази того, що професіонала потрібного йому рівня найняти серед місцевого населення неможливо.

Також новий проект дозволить працедавцям брати людей з іноземними дипломами, визнання яких наразі в Німеччині утруднене. За оцінкою Шаван, тільки один цей захід спростить наймання близько 300 тисяч осіб. Крім того, у разі ухвалення закон дасть бізнесу змогу оперативніше заповнювати наявні вакансії.

У квітні 2011 року голова Федерального об`єднання німецьких працедавців Дітер Хундт (Dieter Hundt) представив оцінку, відповідно до якої в країні налічується близько мільйона вакансій. За його словами, брак рук мав скоротитися з травня, коли доступ на ринок праці відкрився для нових членів ЄС - Польщі, Чехії, Угорщини, Словаччини, Словенії, Литви, Латвії і Естонії.