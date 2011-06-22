Мін'юст Росії відмовив у реєстрації опозиційної партії

Міністерство юстиції РФ відмовило у реєстрації опозиційної Партії народної свободи «За Росію без свавілля та корупції».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін`юсту РФ, встановлено, що статут партії містить положення, що суперечать Закону про політичні партії, іншим федеральним законам. Зокрема, в порушення статті 24 Закону про політичні партії статутом не передбачена ротація керівників колегіального постійно діючого керівного органу. У статуті є й інші суперечності федеральним законам.

Також встановлено, що інформація, яка міститься у поданих для державної реєстрації партії документах, не відповідає вимогам статті 23 Закону про політичні партії. Відповідно до цієї статті, членами політичної партії можуть бути громадяни Російської Федерації, які досягли віку 18 років, котрі перебувають на обліку в регіональному відділенні політичної партії за місцем постійного або переважного проживання.

Разом з тим, йдеться в повідомленні, шляхом вибіркової перевірки відомостей встановлено, що в документах партії містяться відомості про громадян, які померли до проведення установчого з`їзду партії 13 грудня 2010 р., а також відомості про неповнолітніх та відомості про громадян, що не значаться зареєстрованими за вказаним місцем постійного або переважного проживання в суб`єкті Російської Федерації.

Також, як стверджують у Мін`юсті, до територіальних органів відомства надходять власноруч написані заяви громадян, які заперечують членство в Партії народної свободи або участь у загальних зборах. У ряді суб`єктів РФ встановлено, що збори регіональних відділень за адресами, вказаними в представлених протоколах, не проводилися.

«У зв`язку з вищевикладеним Мін`юстом Росії прийнято рішення про відмову в державній реєстрації створення політичної партії. Відмова у державній реєстрації не є перешкодою для повторного подання документів для державної реєстрації за умови усунення підстав, що викликали відмову », - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, співголовами Партії народної свободи є Михайло КАСЬЯНОВ, Володимир МІЛОВ, Борис НЄМЦОВ і Володимир РИЖКОВ. Установчий з`їзд партії відбувся 13 грудня 2010 р. у Москві. На момент подачі документів до Мін`юсту членами Партії народної свободи було 46 тис. 148 осіб.

Раніше Б.НЄМЦОВ заявляв, що недопуск опозиційних партій до виборів у Державну думу РФ призведе до нелегітимності цих виборів.

«Рішення про реєстрацію приймається зовсім не в Мін`юсті, а в іншому місці. Нереєстрація нашої партії буде означати нелегітимність виборів. Вибори без опозиції - це фарс, вибори без опозиції - це комедія і імітація », - сказав Б.НЄМЦОВ.