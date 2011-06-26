Китай позичить гроші країнам Європи, у яких проблеми з боргами

Китай позичить гроші країнам Європи, які мають проблеми з виплатою своїх боргів. Про це заявив прем`єр Держради КНР Вень Цзябао. Раніше він заявив, що Пекін готовий надати таку допомогу Угорщині. Слова Вень Цзябао прозвучали в Бірмінгемі в рамках триденного візиту голови Держради КНР до Великобританії, передає Reuters.

Кілька країн Євросоюзу - Греція, Ірландія, Португалія - звернулися до держав зони євро і Міжнародного валютного фонду (МВФ) з проханням надати їм фінансову допомогу, нагадує РосБізнесКонсалтинг. Уряди цих країн не можуть самостійно розрахуватися по своїх боргах перед кредиторами, що створило загрозу дефолту.

Вень Цзябао також зазначив, що керівництво КНР не має наміру добиватися позитивного торгового балансу і планує досягти збалансованого розвитку своєї торгівлі.