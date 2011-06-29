МВФ вперше в історії очолила жінка

Крістін ЛАГАРД, яка донедавна очолювала Міністерство фінансів Франції, обрано новим директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду.

Як повідомляє Бі-Бі-Сі, 55-тирічна К.ЛАГАРД стала першою в історії жінкою на чолі МВФ. Вона була фавориткою на посаду директора МВФ.

Посада стала вакантною після відставки Домініка СТРОСС-КАНА.

Першочерговим завданням на посаді голови МВФ для К.ЛАГАРД стане врегулювання кризи у зоні євро і переговори про пакети фінансової допомоги Греції та, можливо, іншим країнам так званої "периферії" єврозони.

Згідно з усталеною практикою, посаду керівника МВФ обіймають європейці, тоді як Світовим банком керують переважно американці.

У заяві МВФ сказано, що п`ятирічний термін перебування К.ЛАГАРД на посаді директора МВФ розпочнеться 5 липня.