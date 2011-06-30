Парламент Киргизії призначив президентські вибори

20:06, 30 червня 2011
Світ
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Парламент Киргизії призначив президентські вибори на 30 жовтня.

Як повідомляє Газета.ру, за цю дату проведення чергових президентських виборів проголосували всі присутні в залі депутати.

Таким чином, у Киргизії буде всенародно обраний легітимний Президент. Зараз країною керує Президент перехідного періоду Роза ОТУНБАЄВА, повноваження якої закінчуються 31 грудня. Вона очолює Киргизію з 2 липня 2010 року після державного перевороту і відставки Курманбека БАКІЄВА.

 

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