Парламент Киргизії призначив президентські вибори на 30 жовтня.

Як повідомляє Газета.ру, за цю дату проведення чергових президентських виборів проголосували всі присутні в залі депутати.

Таким чином, у Киргизії буде всенародно обраний легітимний Президент. Зараз країною керує Президент перехідного періоду Роза ОТУНБАЄВА, повноваження якої закінчуються 31 грудня. Вона очолює Киргизію з 2 липня 2010 року після державного перевороту і відставки Курманбека БАКІЄВА.