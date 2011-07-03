Росія відновила постачання електроенергії до Білорусі

Вчора увечері російська енергетична компанія "Інтер РАТ ЄЕС" відновила постачання електроенергії до Білорусі в повному об`ємі, передає РІА «Новости».

«Постачання електроенергії до Білорусії відновлені й проводяться в повному обсязі", - повідомив офіційний представник "Інтер РАО".

Раніше прес-служба Кремля повідомила, що Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ доручив відновити постачання електроенергії до Білорусі.

Як повідомляв УНІАН, "Інтер РАТ ЄЕС" 9 червня обмежувала постачання електроенергії до країни через наявність у Білорусі боргу. Заборгованість тоді становила 1,5 млрд. російських рублів. Спочатку повне припинення постачань, якщо борг не буде погашений, планувалося на 22 червня, але потім було прийнято рішення перенести його на 27 червня.

Проте 13 червня постачання було повністю відновлено, а 15 червня "Біленерго" переказало перший транш платежу із заборгованості у розмірі 600 млн. російських рублів (борг за березень).

Борг виник через те, що в Білорусі вже декілька місяців неможливо купити валюту на біржі.

29 червня Росія повністю припинила постачання електроенергії до Білорусі, мотивуючи це відсутністю чергового платежу за боргом, і випустила викривальний фільм «Білоруське диво».

Частка російської електроенергії становить 12% у балансі добового енергоспоживання країни.

У 2011 році Білорусь має намір імпортувати з Росії 3 мільярди кВт. годин електроенергії за контрактом з "Інтер РАТ".

ВАТ "Інтер РАТ ЄЕС" - російська електроенергетична компанія, яка контролює низку генеруючих і розподільчих енергетичних активів в РФ і за кордоном. Сумарна встановлена потужність електростанцій компанії становить близько 28 ГВт.