У Польщі 4 генеральних консульства України і 7 почесних

Міністри закордонних справ України та Польщі Костянтин ГРИЩЕНКО та Радослав СІКОРСЬКИЙ завтра у польському місті Бидгощ відкриють Почесне консульство України.

Про це УНІАН повідомила представник прес-служби польського МЗС.

«Головний пункт програми - відкриття консульства», - сказала співрозмовник агентства, коментуючи завтрашню зустріч міністрів

За її словами, міністри також планують провести коротку робочу зустріч та коротку прес-конференцію.

За даними Посольства України у Варшаві, у Польщі діють 4 генеральних українських консульства (крім столиці, також у Кракові, Гданську та Люблін) та 7 почесних консульств (у Вроцлаві, Познані, Щечіні, Ряшеві, Зеленій Гурі, Хелмі та Перемишлі).

Довідка УНІАН. Місто Бидгощ, яке розташоване в центрально-північній частині Польщі, займає восьме місце у країні за кількістю населення: майже 360 тисяч осіб. У цьому місті народився та жив Р.СІКОРСЬКИЙ.