Moody's знизило рейтинг Португалії до «сміттєвого»

Міжнародне рейтингове агентство Moody`s знизило довгостроковий кредитний рейтинг Португалії одразу на чотири ступені - з "Ваа1" до "Ва2", довівши його до "сміттєвого" (junk, нижче від "BBB-").

Про це повідомляє Reuters. Прогноз з рейтингу - "негативний", що означає його можливе зниження й надалі.

На думку аналітиків Moody`s, перегляд рейтингу Португалії пояснюється зростаючим ризиком повторного звернення країни за фінансовою допомогою для порятунку від боргової кризи за прикладом Греції. Про це пише Bloomberg. Крім того, в рейтинговому агентстві побоюються, що Португалії не вдасться скоротити дефіцит бюджету відповідно до вимог ЄС.

Португалія стала третьою країною єврозони після Греції й Ірландії, яка була змушена звернутися за стабілізаційним кредитом до влади Євросоюзу і Міжнародного валютного фонду, нагадує Лєнта.ру. У травні поточного року португальський уряд домовився про отримання трирічного кредиту на 78 мільярдів євро з ЄС і МВФ.

Рішення Moody`s зробило мало негативний вплив на європейський фондовий ринок. Основні біржові індекси Європи на початку торгів 6 липня впали в середньому на 0,5 відсотка.

На початку травня стало відомо, що прокуратура Португалії почала розслідування щодо рейтингових агентств Standard & Poor`s, Moody`s і Fitch Ratings, яким, як вважають місцеві економісти, могло бути вигідне зниження рейтингів Португалії. В результаті зниження рейтингів Португалії їй стало важче одержувати позикові кошти на зовнішньому ринку, і країна зазнала значних збитків. Про результати розслідування поки що не повідомлялося.