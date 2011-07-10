На Волзі затонув теплохід, на борту якого були 173 особи
15:44, 10 липня 2011Світ
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Відомо про одну загиблу і 78 врятованих
Теплохід "Булгарія" затонув на Волзі біля в Республіці Татарстан (РФ), передає РІА «Новости».
Невідома доля 94 чоловік, що знаходилися на борту затонулого на Волзі теплохода "Булгарія", відомо про одного загиблого і 78 врятованих, повідомив начальник прес-служби Приволзького регіонального центру МНС Росії Олег ЗУГЄЄВ.
"78 осіб врятовано судном" Арабелла", що проходив мимо. Одна жінка загинула", - сказав він.
О.ЗУГЄЄВ підтвердив, що, за даними регіонального центру МНС, всього на борту теплохода перебували 173 особи.
Як повідомляє МНС по Татарстану, прогулянковий теплохід "Булгарія" слідував рейсом з міста Болгар в Казань і потонув на глибині 20 метрів за 3 кілометри від берегу.
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