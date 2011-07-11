На «Булгарії» в момент аварії могло перебувати 50 дітей

Рятувальники, обстеживши з ранку внутрішні приміщення затонулого в Татарстані теплохода "Булгарія", виявили там велику кількість загиблих. Про це повідомляє ТСН.

На 7:00 рятувальники виявили ще 8 загиблих під час аварії в Татарстані прогулянкового теплохода "Булгарія", повідомляє МНС Татарстану. 80 людей врятовано і 101 людина вважається зниклою безвісти. Точна кількість незареєстрованих людей, які перебували на теплоході, невідома. Дані про загиблих та врятованих постійно змінюються.

За даними пожежників, у залі "Булгарії" в момент аварії могло перебувати 50 дітей.

За останніми даними, на судні перебувало 199 осіб, з них 148 пасажирів які прямували на теплоході по путівках. Врятовано 50 пасажирів, з 33 членів команди врятовано 23 особи, з 18 не зареєстрованих пасажирів врятовано 6 людей.

На теплоході було дуже багато дітей. Частину з них перед катастрофою зібрали в окремій кімнаті, вибратися з якої вони вже не змогли. Вистрибнути за борт вдалося в основному дорослим. Вони провели у воді ще близько двох годин.

Тих, кому вдалося врятуватися, підібрало круїзне судно "Арабелла".

Двопалубний теплохід, побудований ще в 1955 році в Чехословаччині, затонув під час грози з сильним дощем. Судно прямувало з міста Болгар в Казань.

За даними МНС, зараз у пошуково-рятувальній операції задіяні 223 людини і 37 одиниць техніки. Прогулянковий двопалубний теплохід "Булгарія", що слідував рейсом з міста Болгар в Казань, затонув у неділю о 12.58 (за Києвом) біля села Сюкеєво Кансько-Устинівського району Татарстану.

Через те, що корабель потонув за лічені хвилини, у воді опинилися всі відпочиваючі і члени екіпажу судна.