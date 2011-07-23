Бутан пропонує ООН поширювати політику національного щастя

Бутан запропонував винести до порядку денного ООН обговорення розповсюдження політики національного щастя.

Цього тижня Генеральна асамблея ООН прийняла юридично не зобов'язуючу резолюцію, згідно з якою щастя має стати "показником розвитку країни", передає Бі-Бі-Сі.

Посол Бутану при ООН Лхату ВАНГЧУК заявив, що наступний крок з боку його держави буде спрямовано на те, щоб допомогти членам ООН зрозуміти цю концепцію. Бутанський дипломат визнав, що коли 10 місяців тому його країна почала просувати резолюцію, багато хто поставився до цього скептично. Проте у результаті пропозиція була висунута одразу 66 країнами, включаючи Велику Британію, які приєдналися до бутанської ідеї.

Ідея, висловлена в резолюції, базується на прийнятій в Бутані моделі Валового національного щастя, яка передбачає вимірювання якості життя у балансі між матеріальним і духовним.

Резолюція закликає інші країни розробити власні методи вимірювання щастя і представити їх ООН.

"Наша початкова ідея була донести концепцію щастя до свідомості членів ООН, тому що ми знаємо, що показники ВВП не відповідають потребам людей", – заявив Л.ВАНГЧУК.

За словами бутанського посла, війни і міжнародні суперечки не відображають рівень щастя або нещастя народу, а викликані лише особистими інтересами його лідерів.

Л.ВАНГЧУК погоджується, що такий підхід – утопія, але говорить, що "якщо у вас немає мрії, то вам нема до чого прагнути".

Сама концепція валового національного щастя в Бутані виникла напіввипадково. Одного разу король, відповідаючи на запитання щодо оцінок економічного розвитку, відзначив, що показники ВВП не відображають реального становища народу, і його країна більше занепокоєна показником валового щастя. З того часу в гімалайському королівстві провели кілька міжнародних конференцій за принципами підрахунку ВНЩ, однак єдиної думки щодо ефективності цієї концепції немає навіть у Бутані.

Бутан є останнім буддистським королівством на Землі.