Капітан загиблого теплохода намагався кинутися на мілину

Капітан затонулого від шторму на Волзі теплоходу "Булгарія" Олександр Островській намагався врятувати корабель від загибелі, вивівши його на мілину, але трохи не встиг. Про це повідомляє РІА Новини з посиланням на начальника Приволзького регіонального відділення МНС РФ Ігоря Паньшина.

"Ймовірно, він знав, що судно гине, відхилився від курсу і йшов на мілину, до якої не дотяг 40 метрів. Швидкість була включена на повну потужність", - заявив Паньшин. За словами представника МНС, якби судно вдалося посадити на мілину, наслідки катастрофи були набагато менш трагічними.

Зараз, за словами Паньшина, "Булгарію" підняли на поверхню і поставили на мілину. На борту ведеться відкачування води і пошуки тіл загиблих. Після того, як всю воду відкачають судно зможе триматися на воді самостійно. Після цього "Булгарію", швидше за все, відбуксирують у док.

За останніми даними, в результаті катастрофи теплохода "Булгарія" 120 людей загинули і ще двоє залишаються зниклими без вісті. Їх тіла шукають на борту корабля, а також в акваторії Куйбишевського водосховища.

Капітан "Булгарії" Олександр Островській загинув. Його тіло знайшли 12 липня.